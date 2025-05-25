Van'da Şimşeklerin Görsel Şöleni

Van'da Şimşeklerin Görsel Şöleni
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Van'da Şimşeklerin Görsel Şöleni
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Van'ın Özalp ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında bulutlar arasından görünen şimşekler, hayranlık uyandıran bir görsel şölen sundu. Peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Van'da şimşeklerin bulutlarla dansı

VAN - Van'ın Özalp ilçesine dün gece aralıklarla sağanak yağış etkili olurken, bulutlar arasından kendini gösteren şimşeklerin dansı görenleri hayran bıraktı.

Özalp ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın akşam saatlerinde de devam etmesiyle bulutların arasından kendini gösteren şimşeklerin görsel şölenine sahne oldu. Peş peşe çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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