Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

VAN - Van'da aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzü, belirli aralıklarla çakan şimşekler ile aydınlandı. Kentte zaman zaman dolu da etkili olurken, yağış kısa bir süre sonra son buldu.