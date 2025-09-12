Van'da Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 10'a Yükseldi
Van'ın Erciş ilçesinde kafe işleten iki kardeşin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı toplamda 10'a çıktı.
Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir'in 6 Eylül'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Savcılığın soruşturmayı genişletmesiyle polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 2'sine adli kontrol şartı uygulandı.
Daha önce 7 kişinin tutuklandığı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.