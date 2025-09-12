Haberler

Van'da Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 10'a Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde kafe işleten iki kardeşin öldüğü silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı toplamda 10'a çıktı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir'in 6 Eylül'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Savcılığın soruşturmayı genişletmesiyle polis ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 2'sine adli kontrol şartı uygulandı.

Daha önce 7 kişinin tutuklandığı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar

Üniversite yurdunun mutfağında vahşet! Ayıyı parçalarına ayırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.