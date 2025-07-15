Van'da Silahlı Saldırı: Onur Karael Hayatını Kaybetti

Van'da Silahlı Saldırı: Onur Karael Hayatını Kaybetti
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Van'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda yaralanan 3 çocuğunun tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Van'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael'in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

İpekyolu ilçesinde dün saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Karael'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yüksekova'ya götürülen Karael'in cenazesi, kılınan namazın ardından Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda defnedildi.

Saldırıda yaralanan Karael'in 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Karael, dün saat 22.00 sularında çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Karael hayatını kaybetmiş, 3 çocuğu ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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