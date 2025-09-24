Van'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti
Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ve iki oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel