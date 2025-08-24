Van'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 18-24 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda tabanca, av tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 57 tabanca fişeği, 76.2 milimetre çapında 221 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.