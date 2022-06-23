Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 260 fişek ve 9 şarjör ele geçirdi.
AA / Necat Hazar - Güncel