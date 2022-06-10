Van'da siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Van'da siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

???????Van'da siber dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

??????? Van'da siber dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarının ele geçirildiğini tespit etti.

Başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla "forex", "bitcoin", "iddia" gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlarla ikna edilen 55 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinde mağdur edilen 55 kişiden 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.

Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Banka Van Güncel Haberler

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