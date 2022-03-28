Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

AA - Hakan Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'ın Özalp ilçesinde kamyonet seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kamyonet seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Rıfat Akyüz idaresindeki 06 S 8457 plakalı kamyonet, Van-Özalp kara yolunun Erçek Gölü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Motor kısmında başlayan alevi fark ederek araçtan inen Akyüz, çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Van'da seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

AA / Hakan Sarı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kamyonet, Özalp, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title