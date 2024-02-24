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Van'da şehitler için mevlit okutuldu

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Van'da, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Programa, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Van'da, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesince Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla devam eden programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, vakıflarının vatan ve milletin ebedi varlığını ve devletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla tarihe altın sayfalar yazdıran gazilerin ve şehitlerin hatıralarını yaşatmayı amaç edindiğini söyledi.

Vatanın, dört bir yanı sınırlarla çevrili bir toprak parçası olmadığını belirten Aylar, şunları kaydetti:

"Vatan, kanıyla toprağı sulamış şehittir. Vatan bir uzvunu feda ederken diğerini düşünmeden verecek olan gazidir. Vatan, evladının toprağını gözyaşlarıyla sulayan anadır, babadır, en asil yardır. Bu toprak, yağmur yağdığında neden güzel kokar? Her bir yağmur damlası aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış topraktan bizlere şehitlerimizin kokusunu getirir. Aslında kokan toprak değil, kendi kanımız, kendi canımız, kendi özümüzdür. Bir anne, babanın bu dünyadaki belki de en zor en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. İnşallah milletçe emanetlerine sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla ve asla incitmeyeceğiz, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Temsilcisi Hakan Kahraman da "Bu millet, tarihin her döneminde ne zaman birbiriyle kenetlenmiş ve hem hal olmuş ise o zaman dünyaya hükmetmiştir. Dünyaya hoşgörü, adaleti getirmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz şuna emin olsunlar ki ihanetleri yok etmek için her şeyimizle hazırız ve güçlüyüz." diye konuştu.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edilmesiyle sona eren programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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