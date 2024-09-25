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Van'da Şeffaf Yanmaz Boya Geliştirildi

Van'da Şeffaf Yanmaz Boya Geliştirildi
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İranlı mühendisler, yangınlarda kayıpları önlemek amacıyla her türlü yüzeye uygulanabilen ve yüksek ısıda köpüğe dönüşen şeffaf yanmaz boya geliştirdi. 2 bin dereceye kadar dayanabilen boya, iç piyasada ve yurt dışında satış için hazır hale getirildi.

Van'da, İranlı mühendisler tarafından, her yüzeye uygulanabilen ve yüksek ısıya maruz kaldığında köpüğe dönüşen şeffaf yanmaz boya geliştirildi.

İranlı makine mühendisi ve Avrupa Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile Kimya Mühendisi Rouzbeh Moshrefi, yangınlarda yaşanan kayıpları önlemek amacıyla yanmaz boya geliştirmeye karar verdi.

İpekyolu ilçesindeki atölyede 5 yıl boyunca çalışma yürüten Fojlaley ve Moshrefi, her türlü malzeme ve zemine uygulanabilen kimyasal madde içermeyen su bazlı yanmaz boyayı geliştirdi.

Yandığı zaman köpüğe dönüşerek yangının büyümesini ve yayılmasını engelleyen, uygulandığı zeminin zarar görmesini önleyen boya seri üretime hazır hale getirildi.

Gerekli kalite belgeleri alınan boyanın ilk etapta iç piyasaya, ardından yerli üretim olarak birçok ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

"Yangına dayanım testlerini başarılı bir şekilde geçti"

Fojlaley, AA muhabirine, nano teknoloji kullanılarak geliştirilen boyanın AR-GE işlemlerinin bitiğini ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu söyledi.

Şeffaf renkteki boyanın özellikli bir ürün olduğunu ifade eden Fojlaley, şunları aktardı:

"Yanmaz boya her türlü malzeme ve yapıda kullanılabilir. 2 bin derece aleve dayanıklıdır. Yangına dayanım testlerinden başarılı bir şekilde geçti. Akredite laboratuvarlarından test sonucunu, CE ve İSO belgelerimizi aldık. Şu an yerli üretim olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılmaya hazır. Bu boyayı malzemelerin üzerine sürdüğümüz zaman yangın esnasında oksijen ile temasını ve nefes almasını engelliyor. 120 dereceden fazla sıcaklık gördüğü zaman köpüğe dönüşüyor ve bu köpük malzemeyi koruyor ve yanmasını önlüyor."

Boyanın üretiminde organik ve madeni maddeler kullanıldığını anlatan Fojlaley, "İçeriğinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor. Bu nedenle yangın esnasında çıkan dumanın insanlara zararı yok ve külünün de çevreye hiçbir zararı olmayacak. Su bazlı bir boyadır. Normal su bazlı boyalara karıştırılarak duvara uygulanabilir. Yağlı boyaların da üzerine sürülebilir. Bu boya Türkiye'de hatta dünyada ilk kez şeffaf renkte piyasaya sunulacak. Türkiye'de patentini aldık. Türk markası olarak Van'da seri üretimine başlanacak. İnşallah ihracat yapacağız. Dünya genelinde insanların yangınlarda kayıplarını azaltacağız inşallah." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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