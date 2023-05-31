Van'ın Muradiye ilçesindeki salık alanı yakan şahsa 244 bin 315 TL İdari para cezası uygulandı. Türkiye'de önemli sazlık alanların büyük bir kısmı Van Gölü Havzasında yer alırken geçtiğimiz Nisan ve mayıs ayında birçok noktada sazlık alanlar yanmıştı.

Van'da sazlık alanı yakan şahsa 244 bin 315 TL İdari para cezası uygulandı

VAN Van'ın Muradiye ilçesindeki salık alanı yakan şahsa 244 bin 315 TL İdari para cezası uygulandı.

Türkiye'de önemli sazlık alanların büyük bir kısmı Van Gölü Havzasında yer alırken geçtiğimiz Nisan ve mayıs ayında birçok noktada sazlık alanlar yanmıştı. Yaşanana bu yangınlarla ilgili Van İl jandarma Komutanlığı ile Doğa Korumu ve Milli Parklar Van İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu en son Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Sulak Alanında meydana gelen sazlık yangınını çıkardığı tespit edilen şahıs yakalanarak cezai işlem uygulandı.

"Bendimahi sulak alanını yakan şahsa 244 bin 315 TL para cezası uygulandı"

DKMP Van İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuyu paylaşarak, "İlimizde bulunan sulak alanlarda Nisan ve Mayıs aylarında sazlık yangınları meydana gelmiş ve fail yada failler tespit edilememişti. En son Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Sulak Alanında meydana gelen sazlık yangınını çıkardığı tespit edilen İ.A. isimli şahsa il şube müdürlüğümüz tarafından 244 bin 315 TL idari para cezası verilmiştir. Destekleri için İl Jandarma Komutanlığı personellerine çok teşekkür ediyoruz" denildi.