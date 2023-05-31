Van'da sazlık alanı yakan kişiye 244 bin lira para cezası verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde sazlık alanı ateşe verdiği tespit edilen kişiye 244 bin 315 lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bendimahi Sulak Alanı'nda meydana gelen yangınla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri bir şüpheliyi yakaladı.