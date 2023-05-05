Van'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde Erçek Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Birçok kuş türünün üreme ve konaklama alanı olan sazlıktan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevlere müdahale etti.

Jandarmanın da desteğiyle yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.