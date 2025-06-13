Van'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde bir tır şarampole devrildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yararlandı.
Van-Başkale kara yolunun Çamlık mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 ATB 591 plakalı tır şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel