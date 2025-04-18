Van'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sahilkent yolunda Şirin Dağ idaresindeki 63 YB 067 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazaya neden olduğu iddia edilen tır sürücüsüyle ilgili işlem yaptı.