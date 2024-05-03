Van'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı
Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.