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Van'ın Erciş ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

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Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu Haydarpaşa Mahallesi yakınlarında Cafer Yıldız yönetimindeki 65 EU 757 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Haydarpaşa trafik Van Trafik Kazaları Güncel Haberler

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