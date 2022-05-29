Van'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

Van'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
AA - Hakan Sarı - Güncel
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Van'ın Özalp ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Mollahasan köyü yol ayrımında kontrolden çıkan 34 TV 6343 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen polis, itfaiye ve 112 ekipleri otomobildeki sürücü Tevfik Güney'i çıkardı.
Yaralı sürücü, müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Hakan Sarı - Güncel