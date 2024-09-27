Van'da Samanlıkta Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yanındaki eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
VAN'da samanlıkta çıkan yangın, yanındaki eve sıçramadan itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Tek katlı samanlık ile içindeki saman balyaları yandı.
İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Yasin Gidiş'e ait evin yanında bulunan samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla mahalleye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında tek katlı samanlık ile içindeki saman balyalarının büyük kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber: Behçet DALMAZ/VAN,