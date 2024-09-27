VAN'da Samanlık Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir samanlıkta gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yanındaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Yasin Gidiş'e ait evin yanında bulunan samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla mahalleye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında tek katlı samanlık ile içindeki saman balyalarının büyük kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.