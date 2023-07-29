Van'da Samancılar Sitesi'nde Yangın: Esnafın 30 Yıllık Emekleri Kül Oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde meydana gelen yangın sonrası etkilenen esnaf, 30 yıllık emeklerinin kül olduğunu söyledi. Yangında 7 deponun kül olduğu ve toplam zararın yaklaşık 50 milyon olduğu tahmin ediliyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması tamamlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 24 deponun bulunduğu Samancılar Sitesi'nde meydana gelen yangın sonrası etkilenen esnaf, 30 yıllık emeklerinin kül olduğunu söyledi.

İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bostaniçi Samancılar Sitesi'nde 5 Temmuz tarihinde meydana gelen yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Yangının meydana geldiği tarihte tonlarca samanın bulunduğu 7 depo kullanılamaz hale gelirken, toplam zararın ise yaklaşık 50 milyon olduğu tahmin ediliyor. Yangın sonrası kullanılamaz gele gelen saman yığını ise Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Onlarca iş makinesiyle yürütülen temizlik çalışması ise dün itibariyle tamamlandı. Çalışma çerçevesinde site içinde yanmış 950 ton saman Van-Özalp kara yolundaki atık tesisine taşındı.

"Her şey yandı kül oldu"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Abidin Bayözen, yangında 7 deponun kül olduğunu ve kendisinin de bu mağdurlardan biri olduğunu belirtti. Kendisinin 3 milyon lira civarında zararı varken, arkadaşlarının ise daha fazla zararı olduğunu ifade eden Bayözen, "Elimizde ne var ne yok, her şey yandı kül oldu. Sonuçta elimizde kalan sadece hurdalar oldu. Bu konuda Van Valimizden destek bekliyoruz. En azında dükkanımızın yapımı için bize destek olsunlar. Tabi bu büyük zararın altından kalkamayız ama malzeme konusunda yardımcı olurlarsa mutlu oluruz. Sitemizdeki yangın sonrası kül olan malzeme temizlendi. Yangın sonrası Van İl Emniyeti gece gündüz güvenliğimizi sağladı. Hem TOMA'lar yangını söndürdü hem daha sonra güvenliğimizi sağladılar. İlk günden buraya gelen Emniyet Müdürümüz acımızı paylaştı. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Yangında 7 dükkanın yandığını ve zararlarının çok olduğunu söyleyen bir diğer esnaf Halil Ünver ise "Meydana gelen yangında arabamız da yandı. Depoda 500 tona yakın samanımız vardı yandı. Yangın sonrası itfaiye zararımızı raporladı. Bu saatten sonra bize destek olacak herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - VAN