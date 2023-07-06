Van'da Samancılar Sitesi'nde Yangın: 7 Saman Deposu Yandı, 50 Milyon TL Zarar

Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangında 7 saman deposu tamamen yandı ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni elektrik kontağı olarak belirlendi. Yangında toplam zararın 50 milyon TL olduğu ifade edildi.

VAN'da Samancılar Sitesi'ndeki yangında, 27 saman deposundan 7'si tamamen yandı, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Saman deposu yanan Kasım Akkuş, kendi zararının 5, diğer esnafla birlikte toplam zararın 50 milyon TL olduğunu ifade etti.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki Samancılar Sitesi'nde dün saat 21.30 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, saman balyalarından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin büyümesi üzerine, itfaiye ekiplerine takviye olarak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 23 TOMA aracı ile ilçe belediyeleri, AFAD, VASKİ, Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ile DSİ'ye ait 100'e yakın itfaiye, su tankeri ve iş makineleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları ise saat 04.00'a kadar sürdü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiyecilere ambulanslarda müdahale etti.