Van'da saman pazarında yangın paniği
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Van'da saman pazarında çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Van'da saman pazarında yangın paniği
VAN - Van'da saman pazarında korkulu anlar yaşatırken, yangına çok sayıda itfaiye ve TOMA müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21.30 sularında saman pazarında dükkanların bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye aracı ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, korkulu anlar yaşatırken, ekipler yangının diğer iş yerlerinde sıçraması için yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel