Van'da saman pazarında yangın paniği

VAN - Van'da saman pazarında korkulu anlar yaşatırken, yangına çok sayıda itfaiye ve TOMA müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21.30 sularında saman pazarında dükkanların bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye aracı ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, korkulu anlar yaşatırken, ekipler yangının diğer iş yerlerinde sıçraması için yoğun çaba sarf ediyor.