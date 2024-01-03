Van'da Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için Van'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, yatsı namazında Hz. Ömer Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Daha sonra İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Salih el-Aruri ve tüm Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Platform adına basın açıklaması yapan Asım Levent Çiftçi, 1948 yılında başlayan İsrail terörünün, her geçen gün şiddetini artırarak devam ettiğini söyledi.

7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlı olmak üzere yaklaşık 30 bin Filistinlinin şehit edildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hiroşima'ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. Geride bıraktığımız 3 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi, evleri, iş yerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılmaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler."

Hamas'ın lider kadrosundan, Salih el-Aruri'nin, İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, "Yüzyıl önce bu toprakları vatan kılan dedelerimizi, küffara karşı gösterdiği salabetin, hamiyetin, azmin, fedakarlığın bir benzerini bugün Gazze'de görüyoruz. Allah'tan başka hiçbir güce perva etmeyen bu yiğitlerin, çok yakında apaçık bir zaferi İslam ümmetine hediye edeceklerine dair olan inancımız tamdır." diye konuştu.