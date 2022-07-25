Van'da sahte para operasyonu
AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.
Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlayanların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknot ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Emre Ilıkan - Güncel