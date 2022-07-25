Van'da sahte para operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da sahte para operasyonu

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da sahte para operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlayanların engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 17-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, sahte olduğu belirlenen 36 tane 50'şer dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title