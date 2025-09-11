Haberler

Van'da Sahte Döviz ve Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı

Van'da Sahte Döviz ve Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada sahte döviz ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da polisin durdurduğu otomobilde sahte döviz ve uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte döviz getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen otomobil, teknik takibe alınarak durdurulup arandı. Narkotik köpekle yapılan aramada 455 adet sahte 100 dolarlık ve 6 adet sahte 50 dolarlık banknot ile 3 adet 50 ve 2 adet 20 avro halinde sahte banknotlar ile 0,78 gram matamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı

Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.