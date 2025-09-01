Van'da Sahil Yolunda Bakım ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da belediye ekiplerinin sahil yolunda başlattıkları bakım ve peyzaj çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil bir kent için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sahil yolu çevresinde ağaç ve çiçek diken ekipler, diğer noktalarda da çim biçme, çapalama, çim tohumu ekimi, yabani ot temizliği ve budama yaptı.

Ayrıca, yol boyunca tabela montaj çalışmaları da tamamlandı.