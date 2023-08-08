Van'da Sahil Yolu Projesi Hızla İlerliyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolu projesi ve bin 100 dönümlük rekreasyon alanındaki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Proje kapsamında sahil yolu, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve tuvaletler yer alacak.

VAN'da geçen yıl projesi başlatılan sahil bandı yolunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolu projesi ve bin 100 dönümlük rekreasyon alanındaki çalışmaların kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırların büyük çoğunluğu geçen yıl yıkıldı. Bu çalışmalara, Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri de destek verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği ve ilçe belediyelerinin destek verdiği proje ile de geçen yıl bölgede sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız devam ederken, bin 100 dönümlük rekreasyon alanındaki çalışmalar ise sürdürülüyor. Sıcak asfalt çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı, proje kapsamınde 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları ve dinlenme alanları da hızla inşa edildiği belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, projenin kısa sürede tamamlanacağı belirterek,"Van Gölü'nün eşsiz doğas ile buluşturacak olan sahil kesimini cazibe merkezine haline getirecek olan mega projede, 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peysaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve tuvaletler yer alacak. Van halkını göl ile buluşturacağızb"dedi.(DHA)