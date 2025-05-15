Van'da Sağlık Ekipleri Engellilere Evde Tedavi Hizmeti Sunuyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde sağlık ekipleri, hastaneye gidemeyen engellileri evlerinde ziyaret ederek bakımlarını yapıyor, tedavileriyle ilgileniyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor, hemşire, diyetisyen, ebe, sosyolog ve teknikerden oluşan sağlık ekibi, ilçe genelinde sundukları sağlık hizmetinden yararlanan 60 engelli ve yakınına ulaşarak evde tedavi imkanı sunuyor.

En ücra mahallelere giden, araçların çıkamadığı yerlere yürüyerek ulaşmaya çalışan ekipler, evlerinin penceresinde yollarını gözleyen engellileri ve yakınlarını muayene ediyor, ilaçlarını veriyor.

Özveriyle çalışan, zorluklar karşısında yılmayan sağlık ekipleri, fedakar çalışmalarıyla insanların hayır duasını alıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Suat Ökten, AA muhabirine, ilçedeki tüm engellilere ulaşarak sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Engelli bireylerin yaşamına dokunmaya, ihtiyaçlarını tespit etmeye önem verdiklerini vurgulayan Ökten, şöyle konuştu:

"Engellilerimize ulaşmak için ev ev geziyoruz. Onlarla güzel bir bağ kurduk. Aile gibi olduk. Evlerine gitmemizi dört gözle bekliyorlar. Sistemimize kayıtlı 60 engellimize hizmet veriyoruz. Kanser taramalarını ve muayenelerini yapıyor, ilaçlarını veriyoruz. Sağlık taramasına çıktığımızda Örmeli Mahallesi'ndeki zihinsel engelli ve epilepsi hastası Musa kardeşimiz evinin penceresinden yolumuzu gözlüyor. Evine gittiğimizde çok seviniyor. Biz de her gelişimizde muayenesini yapıyor, ilaçlarını veriyoruz. Tüm engellilerden bu yakınlığı görüyoruz."

"Engellilerimizin gözlerine bakıp 'yanınızdayız' demeye çalışıyoruz"

Aile Hekimi Dr. Büşra Çimen Korkmaz ise engelli ve yaşlı hastaların kontrolleri, rehabilitasyon süreçleri ve eğitimleri için sağlık kuruluşuna gitmelerine gerek kalmadığını, bu işlemleri evlerde yaptıklarını belirtti.

Kırsal mahallelere ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiklerini anlatan Korkmaz, "Bazen ambulansın çıkamadığı yerlerde kilometrelerce yürüdüğümüz oluyor. Özellikle kışın bu durumla sık karşılaşıyoruz. Engellilerimizin talepleri olsun ya da olmasın düzenli olarak muayenelerini yapıyor ve ziyaretlerine gidiyoruz. Onlar bizden ilgi ve sevgi bekliyor. Bazen bir engelliye ulaşmak 2 saati buluyor. Engellilerimizin gözlerine bakıp 'yanınızdayız" demeye çalışıyoruz. Yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama hastalarımızın yüzündeki gülümsemeyi görünce, 'Allah sizden razı olsun' demelerini, dua ettiklerini duyunca tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eşim üç yıl önce görme yetisini kaybetti"

Taşkonak Mahallesi'nde görme engelli eşi ve yatağa bağımlı oğluyla yaşayan 41 yaşındaki Selami Şen de sağlık ekiplerin sürekli evlerine geldiğini belirtti.

Ekiplerin eşi ve oğluyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"10 yaşındaki oğlum 5 yaşındayken beyin kanaması geçirdi ve yatağa bağımlı hale geldi. Eşim de 3 yıl önce görme yetisini kaybetti. Onlara bakıyorum. Bu yüzden bir işte çalışamıyorum. Sağlık ekipleri evimize gelmeseydi çok zorlanacaktım. Hastaneye tek başıma götürmeye imkanım yok. En ufak bir rahatsızlıkta yardımımıza koşuyor, ilaçlarımızı temin ediliyorlar. Sağlık hizmeti konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan bana ulaştılar. Her türlü desteği veriyorlar. Devletimizden, Sağlık Bakanımızdan, doktorlarımızdan ve tüm sağlık çalışanlardan Allah razı olsun."

Görme engelli anne Binnaz Şen de "Sağlık ekibinden çok memnunum. Doktorlar çok ilgili. Aile gibi olduk. Evimize gelince çok mutlu oluyoruz. Rahatsızlandığımızda bir telefonla yardımımıza koşuyorlar. Hastaneye gitmemize gerek kalmıyor." dedi.

"Doktorları görünce çok seviniyor"

Örmeli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası Musa Ateş'in ağabeyi İsa Ateş, "Kardeşim 20 yaşında. Annem ve kız kardeşimle bakıyoruz. Musa, sağlık ekibinin mahallemize geldiğini anlayınca pencerenin önünden ayrılmıyor. Doktorları görünce çok seviniyor. Sürekli evimizi ziyaret eden, kardeşimin tedavisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına minnettarız. Kardeşim için tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız var. Bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.