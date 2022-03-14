Van'da sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye personeliyle İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri ve kadın doktorların kliniklerini ziyaret eden Biçek, çalışanların bayramını kutladı, karanfil verdi.

Biçek, tüm sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını döneminde çok çalıştığını, haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgınla birlikte iş yüklerinin daha da arttığını belirten Biçek, "Sağlık personelini bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. İnsanları iyileştirmek için özveriyle görevlerini yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." dedi.

Sağlık çalışanları da Biçek'e ve belediye çalışanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. ???????