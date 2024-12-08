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Van'da Sağlık Çalışanları Eş Oldu, Aynı Ambulansta Hayat Kurtarıyorlar

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Van'da hastanede tanışarak evlenen sağlık çalışanı Yunus ve Ayça Gör çifti, aynı ambulansta görev yaparak önemli sağlık hizmetleri sağlıyor. Eş olmalarının iş hayatına yansıdığına dikkat çeken çift, birlikte çalışarak hastalara daha etkili müdahalelerde bulunduklarını vurguladı.

Van'da hastanede tanıştıktan bir süre sonra hayatını birleştiren sağlık çalışanı Yunus ve Ayça Gör çifti, aynı ambulansta görev yapıyor.

Hastanede tanışan paramedik (ambulans ve acil bakım teknikeri) 30 yaşındaki Yunus ve 27 yaşındaki Ayça Gör, 2 yıl önce hayatını birleştirdi.

Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan çift, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor.

Birlikte çalışarak hem meslektaş hem de hayat arkadaşı olarak zorlu görevlerin üstesinden gelen çift, görev yaptıkları ambulansta acil müdahaleleriyle hayat kurtarıyor.

"Birbirimizi tanıdığımız için ekip uyumumuz da daha kolay oluyor"

Ayça Gör, AA muhabirine, karı koca olmanın avantajını iş hayatına da yansıttıklarını söyledi.

Eşiyle mesleklerini severek yaptıklarını belirten Gör, "Eşimle aynı liseden mezun olduk. Arkadaşlığımız ise beraber çalıştıktan sonra başladı. Nöbetlerimiz çok sık denk geldi. Arkadaşlığımız ilerledikten sonra da evlenmeye karar verdik. İki yıldır evliyiz ve beraber çalışmaya devam ediyoruz. Birbirimizi tanıdığımız için ekip uyumumuz da daha kolay oluyor. Hastalara müdahale etme hızımız artıyor. Çalışırken daha rahat hissediyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları görevle hayat kurtardıklarını anlatan Gör, şunları kaydetti:

"Hastayla duygusal bağ kurduğumuz için kendimizi daha iyi hissediyoruz. Onlar da kendilerini daha güvende hissediyor. Çoğu zaman yaptığımız müdahaleler hastanın hayatını kurtarıyor. Mesleğimizle hayat kurtarıyoruz. Kış şartları bizim için çoğu zaman olumsuz olabiliyor. Bunlara rağmen özverili bir şekilde mesleğimizi yerine getirmek için uğraşıyoruz."

"Birlikte çalışmanın avantajları var"

Yunus Gör de eşiyle aynı ambulansta görev yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Birlikte çalışmanın avantajları var." diyen Gör, şöyle konuştu:

"Hem aynı sektörde hem aynı yerde çalışıyoruz. Bu, bizim açımızdan kolaylık sağlayabiliyor. Evden birlikte çıkıp akşam mesai bitiminden sonra birlikte dönebiliyoruz. İş yerinde de daha uyumlu çalışıyoruz. Çalışma arkadaşım eşim olunca daha rahat çalışıp kendimizi daha net ifade edebiliyoruz. Evliliğin verdiği uyum sayesinde hasta ve yakınları bize güveniyor. Bu şekilde çok daha rahat hastayla iletişim kurabiliyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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