Van'da Sağanak Yağış Trafikte Aksamalara Neden Oldu
Van'da yaşanan kısa süreli sağanak yağış, bazı caddelerin rögarlarının tıkanmasına ve su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bu durum ise trafikte aksamalara yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Belediye ekipleri ise taşan rögarları temizlemek için çalışma başlattı.
Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta bazı rögarlar da taşarken, belediye ekipleri çalışma başlattı.