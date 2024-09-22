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Van'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Yol Açtı

Van'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Yol Açtı
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Van'ın Saray ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış, Karahisar Mahallesi'nde sel oluşumuna neden oldu. Dere kenarındaki evler ve ahırlar zarar gördü, ekipler bölgedeki çalışmalara başladı.

VAN'da dün akşam etkili olan sağanak, Saray ilçesinin Karahisar Mahallesi'nde sele neden oldu. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıkların zarar gördüğü mahallede, ekipler çalışma başlattı.

Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanakta dere taştı. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıkları su bastı. Saman balyaları sel suları ile birlikte sürüklendi. Bölgeye Büyükşehir ve Saray belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekipler, sel ve su taşkınlarının olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Saray Belediye Eş Başkanı Davut Acar, selin vurduğu mahallede incelemelerde bulunup vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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