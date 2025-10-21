Haberler

Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açarak ulaşımda aksamalara sebep oldu.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Vatandaşlar, su birikintisinin oluştuğu yollarda ulaşım güçlüğü yaşadı.

Bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarının önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

