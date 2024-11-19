Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Van'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı, polis trafik akışını sağlamak için önlemler aldı. Kent sakinleri yağıştan korunmak için duraklara sığındı.
Van'da etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.