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Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Van'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak trafiği olumsuz etkiledi. Polis ekipleri önlem alırken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlarda bekledi.

Van'da dün akşamdan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

Ekipler, su birikintisi olduğu yerlerde çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

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