Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

Ekipler, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.