Van'da sağanak sonrası su taşkını yaşandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, sağanağın ardından yaşanan su taşkını nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, sağanağın ardından yaşanan su taşkını nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.
Hastane ve okullar bölgesinde bazı evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.
Belediye ekipleri, iş makinaları ile bölgede çalışma başlattı.