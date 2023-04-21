VAN'DA SAĞANAK KENT MERKEZİNDE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

VAN'da aniden bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Van'da bayram arifesi akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik akışı kilitlenirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış, bayram alışverişinde olan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.