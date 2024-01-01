Van'da Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

Van'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği kapsamında sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, şehitler ve İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için dua etti.

Hazreti Ömer Cami'sinde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından indirilen hatimlerin duası yapıldı, cami imamı Mehmet Emin Akan ve etkinliğe katılan vatandaşlar şehitler için dua etti.

Tuşba Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek, şehitleri anmak ve Filistinlilere destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni yılın ilk sabah namazında gençlerle buluştuklarını belirten Ercek, "Gazze ve İslam coğrafyasındaki olumsuzluklara karşı dua programı gerçekleştirdik. Gençlerimizle ellerimizi semaya kaldırarak dualar ettik. Yeni yılın barış ve huzurla geçmesini diliyorum." dedi.

Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri de İsrail'in ablukası altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum ya Rab" ve "İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşlar da İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesini kefen giyerek protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, yaşamını yitiren Gazzeliler için dua edildi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, Filistin'deki saldırılarda yaklaşık 22 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail'in bombardımanlarında binlerce kişinin enkaz altında kaldığını anlatan Arvas, "Gazze'deki zulüm normalleştirilmeye çalışılıyor. Bomba seslerinin altında zulüm sürüyor. Bizler susmayacağız. Hamas'ın direnişini selamlıyoruz. Rabb'im mücadelelerini mübarek eylesin." diye konuştu.