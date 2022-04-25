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Van'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Ramazan Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Belediye Meclisi bayram süresinde toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı aldı.

Alınan karar gereği, kent sakinleri belediye bünyesindeki otobüslerden 1-4 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz yararlanacak.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Ramazan Bayramı, Van, Güncel, Haberler

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