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Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ramazan ayı öncesi, kent genelindeki camileri dezenfekte etti.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşan ramazan ayı öncesi, kent genelindeki camileri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Camilerde ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını ramazan boyunca sürdürecek.

Vatandaşlardan Necmettin Aslantaş, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Camiler sürekli dezenfekte ediyor. Bu çalışmalar sağlığımız için çok önemli. Belediyemizden Allah razı olsun." dedi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Haberler

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