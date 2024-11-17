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Van'da Prematüre Bebeğin Hayata Tutunuşu

Van'da Prematüre Bebeğin Hayata Tutunuşu
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Van'da 600 gram olarak doğan ve üç kez sepsis geçiren Ada bebek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde hayata tutundu. Yıllardır çocuk sahibi olma hayali kuran Nesibe Güleraydın, 30 yıl sonra beklediği bebeğini kucağına almayı umut ediyor.

Van'da 600 gram olarak dünyaya gelen ve 3 kez ölümcül nitelikte sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) geçiren bebek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli sağlık çalışanlarının çabasıyla hayata tutundu.

Iğdır'da yaşayan ve yıllardır çocuk sahibi olma hayali kuran 52 yaşındaki Nesibe Güleraydın, tüp bebek tedavisi sonucu hamile kaldı.

İkiz bekleyen anne, hamileliğinin 24. haftasında rahatsızlanınca kentteki hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalede ikiz kardeşlerden birinin öldüğünün anlaşılması üzerine Güleraydın, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle 30 Ekim'de henüz 24 haftalıkken dünyaya gelen ve "Ada" adı verilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Üç kez ölümcül nitelikte sepsis geçiren, organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan 600 gram ağırlığındaki "Ada" bebeği kuvöze alan sağlık çalışanları, beslenmesinden bakımına bebeğin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

Bu sayede gelişmeye başlayan ve 1280 grama ulaşan bebek, hayati tehlikeyi atlattı.

Yıllardır beklediği bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen anne Nesibe Güleraydın, bebeği için çaba gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"30 yıl sonra çocuk sahibi olduk"

Anne Güleraydın, AA muhabirine, zorlu bir süreç sonunda gördüğü tüp tedavi sonucu hamile kaldığını söyledi.

İkiz bebek beklediklerini anlatan Güleraydın, "Bebeklerden birini kaybedince çok üzüldüm. Kızımı da yitirme korkusu yaşadım. Yıllardır bebek sahibi olmaya çalışıyorduk. Bebeklerden biri ölünce buraya sevk edildik. Riskli bir ameliyat geçirdim. Kızımın tedavisi devam ediyor. 30 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Doktorlardan Allah razı olsun, kızımı yaşatmak için seferber oldular. Durumu çok şükür iyi." diye konuştu.

"Ada bebeği bir ay içinde taburcu etmeyi planlıyoruz"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, kentte 1996'da kurulan yenidoğan yoğun bakım ünitesiyle prematüre bebek ölümlerinin azaldığını söyledi.

45 yatak kapasiteli ünitelerinde prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba gösterdiklerini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Merkezimizde şu an 24 prematüre bebeğin tedavisi devam ediyor. Bunların 15'i bin gramın altında. 24 haftalıkken dünyaya gelen Ada bebek de 600 gramdı. Tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 3 kez sepsis geçirdi. Ölümle mücadele etti. Anemi sorunu yaşadı. Durumu şu an gayet iyi. Kilo almaya başladı. 1280 grama ulaştı. Doğduktan sonra kilosu 550 grama kadar düşmüştü. Ada bebeği bir ay içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Teknik olanaklar arttıkça bebeklerin yaşama oranı da artıyor. Önceden 1500 gramın altında dünyaya gelen bebeklere 'yaşamaz' deniliyordu. Türkiye'nin ilk anne otelini açtık. Anneleri bebekleriyle burada ağırlıyoruz. Çevre illerden yaklaşık 2,5 milyon insana hizmet veriyoruz. Merkezimizde her yıl yaklaşık 1200 bebeği tedavi ediyoruz. Bunların 3'te biri prematüre bebeklerden oluşuyor."

Bebekleri yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getiren Tuncer, "Biz de şu an iki böbreği olmayan diyalizle hayata bağladığımız, kalp anomalisi olan bebeğimiz var. 25 gündür tedavisi yapılıyor. Bebeği yaşatmak için tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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