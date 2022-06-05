Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama - Haberler

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Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Van'da polisin şehit edilmesine tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubunun yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hastaneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubunun yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K. isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi. Jandarma Özel Harekat timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta düzenlediği helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine de el yapımım patlayıcı ile saldırı düzenlediği tespit edildi.


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