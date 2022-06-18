Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı. Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları YKS 1. Oturum (TYT) Sınavının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde 175 okulda 649 personel görevlendirildi. Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 60 ekip ve 8 yaya devriye ile gerekli tedbirler alındı. Görevli ekipleri il genelinde sınava yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı oldu, sınava girmelerini sağladı. Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz." denildi. AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel TYT Van Güncel Haberler

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