Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları YKS 1. Oturum (TYT) Sınavının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde 175 okulda 649 personel görevlendirildi.

Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 60 ekip ve 8 yaya devriye ile gerekli tedbirler alındı.

Görevli ekipleri il genelinde sınava yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı oldu, sınava girmelerini sağladı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz." denildi.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

TYT Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title