Van'da polis, KPSS sınavına yetişmeye çalışan adaylara yardımcı oldu

Van'da polis, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına yetişmeye çalışan 5 adayın sınava girmesini sağladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sınavın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 229 personel görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda da tedbirler alındı.