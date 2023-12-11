Van'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.
Van'da, geçen hafta terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.