Van'da PKK Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 25 Mayıs 2023 tarihinde 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN