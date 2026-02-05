Haberler

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü
Güncelleme:
Van'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için aileler eylemlerine devam etti. Aileler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, kardeşi için yaklaşık 4 yıldır eylem yaptığını belirtti.

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim gelsin devletine teslim olsun. DEM Parti'nin bu çocukları getirmesini istiyoruz. 12 yıl önce kardeşimi kandırarak götürdüler, haber alamıyoruz. Ülkemiz çok güzel, burada herkesin yeri var. Yıllardır devletimizin yanındayız. Kardeşimin gelip ülkesine faydasının dokunmasını istiyoruz."

