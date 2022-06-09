Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

AA - Mesut Varol - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzide gömülü vaziyette VS-50 tip antipersonel mayın bulundu.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

Başkale Van PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title