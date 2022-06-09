Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Haberler

Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
AA - Mesut Varol - Güncel
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Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzide gömülü vaziyette VS-50 tip antipersonel mayın bulundu.
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
AA / Mesut Varol - Güncel